İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor

TESCİL KODU GÖRÜNÜYOR

Uçak Onur Air'e ait ve TC-ODB tesciline sahip durumda. Uçağın motorları bulunmamakta olup, kanat ve gövde altında bazı parçalarının eksik olduğu göze çarpıyor. Uçağın içine ait fotoğraflar bulunmuyor ve iç aksamının ne durumda olduğu bilinmiyor.