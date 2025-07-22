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  4. İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor

İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor

İstanbul’da satışta bulunan villalardan daha ucuz muhammen bedelle satışa çıkarılan uçak alıcılarını bekliyor.

İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor - Sayfa 1

Vergi borcu nedeniyle ihale usulüyle satışa çıkarılan uçak için düzenlenen 2 ihalede de sonuç alınamadı. Şimdi ise pazarlıkla yeni sahibini bekleyen uçağın akıbeti merak edilirken muhammen bedel tartışma konusu oldu.

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İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor - Sayfa 2

ATATÜRK HAVALİMANI’NA PARK ETMİŞ BEKLİYOR

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne kamu borcundan dolayı haciz konulan uçak satışa sunuldu. İhaleler neticesinde satılmayan uçak pazarlık usulüyle satılmaya başlandı.

1996 model, Airbus A320-232 Atatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekliyor.

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İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor - Sayfa 3

TESCİL KODU GÖRÜNÜYOR

Uçak Onur Air'e ait ve TC-ODB tesciline sahip durumda. Uçağın motorları bulunmamakta olup, kanat ve gövde altında bazı parçalarının eksik olduğu göze çarpıyor. Uçağın içine ait fotoğraflar bulunmuyor ve iç aksamının ne durumda olduğu bilinmiyor.

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İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor - Sayfa 4

FİYATI ŞAŞIRTIYOR

Uçağın satış fiyatı olarak 92 milyon lira muhammen bedel konulmuş durumda. İki ihale sonucunda da satılmayan motorsuz ve havalanma kabiliyeti olmayan uçağı almak isteyenler 4 milyon 600 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

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