İstanbul’da villa parasına satılıyor; Sonunun ne olacağı merak ediliyor
İstanbul’da satışta bulunan villalardan daha ucuz muhammen bedelle satışa çıkarılan uçak alıcılarını bekliyor.
Vergi borcu nedeniyle ihale usulüyle satışa çıkarılan uçak için düzenlenen 2 ihalede de sonuç alınamadı. Şimdi ise pazarlıkla yeni sahibini bekleyen uçağın akıbeti merak edilirken muhammen bedel tartışma konusu oldu.
ATATÜRK HAVALİMANI’NA PARK ETMİŞ BEKLİYOR
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne kamu borcundan dolayı haciz konulan uçak satışa sunuldu. İhaleler neticesinde satılmayan uçak pazarlık usulüyle satılmaya başlandı.
1996 model, Airbus A320-232 Atatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekliyor.
TESCİL KODU GÖRÜNÜYOR
Uçak Onur Air'e ait ve TC-ODB tesciline sahip durumda. Uçağın motorları bulunmamakta olup, kanat ve gövde altında bazı parçalarının eksik olduğu göze çarpıyor. Uçağın içine ait fotoğraflar bulunmuyor ve iç aksamının ne durumda olduğu bilinmiyor.