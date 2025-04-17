İstanbul'un en yüksek puanlı 45 lisesi açıklandı: Zirve değişti, lider ikinciliğe geriledi

İstanbul'un en iyi 45 lisesini sıralarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yeşim Kirman ve Pervin Kaplan gibi eğitimcilerin kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu güvenilir kaynaklar tarafından sağlanan bilgilere göre, İstanbul'daki en yüksek puanlı ve en iyi 45 lise şu şekilde oluşmuştur: