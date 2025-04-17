İstanbul'un en yüksek puanlı 45 lisesi açıklandı: Zirve değişti, lider ikinciliğe geriledi
İstanbul'daki en iyi liseler, 2024 yılındaki LGS taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurularak sıralanmıştır.
İstanbul'un en iyi 45 lisesini sıralarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yeşim Kirman ve Pervin Kaplan gibi eğitimcilerin kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu güvenilir kaynaklar tarafından sağlanan bilgilere göre, İstanbul'daki en yüksek puanlı ve en iyi 45 lise şu şekilde oluşmuştur:
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