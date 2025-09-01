İşte en yüksek puanla öğrenci alan 53 hukuk fakültesi! Devlet üniversiteleri rekor kırdı
2025 YKS sonuçlarına göre hukuk fakültelerinde kontenjan daralması sıralamaları yukarı taşıdı. Devlet üniversiteleri rekor kırdı. En yüksek puan ile öğrenci kabul eden üniversiteler belli oldu.
Türkiye genelinde 84 hukuk fakültesine bu yıl 9 bin 291 öğrenci yerleşti. Devlet üniversitelerinde yaklaşık yüzde 50’lik kontenjan düşüşü nedeniyle, hukuk fakültelerine giren son öğrencilerin başarı sıralaması 35-40 bin bandına yükseldi. İlk değerlendirmelere göre, fakülteler arasındaki sıralama dengeleri de geçen yıla kıyasla değişmeye başladı. İşte devlet üniversitelerinde en yüksek puanla öğrenci kabul eden 53 hukuk fakültesi!