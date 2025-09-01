İşte en yüksek puanla öğrenci alan 53 hukuk fakültesi! Devlet üniversiteleri rekor kırdı

Türkiye genelinde 84 hukuk fakültesine bu yıl 9 bin 291 öğrenci yerleşti. Devlet üniversitelerinde yaklaşık yüzde 50’lik kontenjan düşüşü nedeniyle, hukuk fakültelerine giren son öğrencilerin başarı sıralaması 35-40 bin bandına yükseldi. İlk değerlendirmelere göre, fakülteler arasındaki sıralama dengeleri de geçen yıla kıyasla değişmeye başladı. İşte devlet üniversitelerinde en yüksek puanla öğrenci kabul eden 53 hukuk fakültesi!