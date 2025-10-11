İşte ülke ülke diyabet oranları: Türkiye'nin sıralaması şoke etti

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye diyabet oranlarında en yüksek seviyeye sahip ülkeler arasında yer aldı. Uzmanlar, her geçen yıl artış gösteren bu hastalığın yalnızca sağlık sistemini değil, toplumun genel yaşam kalitesini de tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. İşte