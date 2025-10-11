İşte ülke ülke diyabet oranları: Türkiye'nin sıralaması şoke etti
Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 34 ülkenin diyabet oranı açıklandı. Türkiye ilk sıralarda yer aldı. Uzmanlara göre giderek artan bu hastalık gelecek yıllara da etki edecek bir problem olarak görülüyor.
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye diyabet oranlarında en yüksek seviyeye sahip ülkeler arasında yer aldı. Uzmanlar, her geçen yıl artış gösteren bu hastalığın yalnızca sağlık sistemini değil, toplumun genel yaşam kalitesini de tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. İşte
