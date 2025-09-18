İşte ülke ülke erkeklerin evlenme yaşları: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

2025’te yayımlanan "Age at First Marriage by Country" raporu, ülkeler arasında evlenme yaşının giderek yükseldiğini gösteriyor. Araştırmaya göre erkekler en geç İspanya’da evleniyor; burada ortalama ilk evlilik yaşı 34,6’ya yaklaşırken, dünya genelinde bu yaş genelde 30’lu yaşların başı ile ortası arasında değişiyor. Erkeklerin evlenme yaşı yükselirken bunun arkasında eğitim süresi, ekonomik istikrar, kariyer hedefleri ve kültürel normlardaki değişimler gibi faktörler öne çıkıyor.