İşte üniversite öğrencilerinin beklediği bursların başvuru tarihleri! Tam liste açıklandı
Türkiye’de çeşitli vakıf ve dernekler, Eylül ayıyla birlikte burs başvurularını açıyor. Vehbi Koç, Sabancı ve Mehmet Zorlu vakıflarının başvuruları Eylül’de tamamlanırken, bazı vakıfların son başvuru tarihleri Kasım ayına kadar uzanıyor.
Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan burs başvurularında kritik tarihler belli oldu. 1–30 Eylül arasında başvuruları kabul eden Vehbi Koç Vakfı’nın yanı sıra, Sabancı Vakfı 1–15 Eylül, Mehmet Zorlu Vakfı ise 25 Ağustos–15 Eylül arasında öğrencilere başvuru imkânı tanıyor.
Eylül’ün ikinci yarısından itibaren ise ÇYDD (20 Eylül–5 Ekim), İSOV (25 Eylül–10 Ekim) ve Suna-İnan Kıraç Vakfı (15–30 Eylül) gibi kurumlar sürece dâhil oluyor. Başvurular Ekim ve Kasım aylarında da devam ederken, son tarihler 5 Kasım’da İstanbul Ticaret Odası Vakfı ile kapanacak. Öğrencilerin başvuru fırsatını kaçırmamak için ilgili vakıfların resmi sitelerini takip etmesi büyük önem taşıyor.