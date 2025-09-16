İşte üniversite öğrencilerinin beklediği bursların başvuru tarihleri! Tam liste açıklandı

Eylül’ün ikinci yarısından itibaren ise ÇYDD (20 Eylül–5 Ekim), İSOV (25 Eylül–10 Ekim) ve Suna-İnan Kıraç Vakfı (15–30 Eylül) gibi kurumlar sürece dâhil oluyor. Başvurular Ekim ve Kasım aylarında da devam ederken, son tarihler 5 Kasım’da İstanbul Ticaret Odası Vakfı ile kapanacak. Öğrencilerin başvuru fırsatını kaçırmamak için ilgili vakıfların resmi sitelerini takip etmesi büyük önem taşıyor.