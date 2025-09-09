Kadın sürücülerin tercih ettiği 5 SUV; Park sorunu yok az yakıp çok kaçıyor.
Türkiye’de özellikle kadın şoförlerimizin tercih ettiği 5 SUV çok tutuluyor. Şehir içinde tercih edilen bu araçlar az yakıyor ve park sorunu neredeyse bulunmuyor.
Günümüzde yatırım aracı haline gelen otomobiller vatandaşlar tarafından didik didik edilerek satın alınıyor.
Araç sahibi olmak isteyenler satmaya kalkıştıklarında kolaylıkla elden çıkarabilecekleri otomobillere yöneliyor.
Bu noktada kapalı garaj arabaları, az kilometre yapmış ve kazasız otomobiller tercih ediliyor. Bu tür beklentilerin haricinde bir de şehir içinde kullanımı kolay olan az yakan ve park sorunu yaşamayan otomobiller de isteniyor.