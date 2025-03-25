Kadir Gecesi okunan dualar nedir? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler?
Müslüman alemi için çok önemli bir ibadet gecesi olan ve duaların kabul olacağına inanılan Kadir Gecesi yarın (26 Mart) idrak edilecek. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyenler Kadir Gecesi yapılacak ibadetleri ve Kadir Gecesi okunan duaların ne olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan dualar nedir? İşte detaylar...
Kadir Gecesi okunan dualar neler?
Kadir Gecesi ibadet ve dua ederken bu sureleri okuyabilirsiniz:
1) Yasin Suresi
2) Kadir Suresi
Arapça okunuşu
“Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle’ılfecr”
Türkçe anlamı
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”
5) İnşirah Suresi
Arapça okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
Türkçe anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler?
Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetleri yoğun şekilde yapma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Çünkü edilen dualar kabul olur, gönülden geçen iyi niyetler gerçekleşir. Kadir Gecesi indirilen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olduğundan bu gece bol bol Kur’an okumak değer taşır.