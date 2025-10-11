Kalp doktorunun tüketmediği 10 yiyecek; ‘Kapımdan içeri sokmuyorum’
Tecrübeli kalp doktoru Doç. Dr. Muhammed Keskin tüketmediği 10 yiyeceği paylaştı.
Sosyal medyada yayımladığı bilgilendirici videolarla tanınan kalp doktoru Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlıksız olduğu gerekçesiyle tüketmediği yiyecekleri açıkladı.
KALP DOKTORUNUN TÜKETMEDİĞİ 10 YİYECEK
Doç. Dr. Keskin’in paylaşımına bazı takipçileri tepki gösterirken destek çıkanlar da oldu. @kardiyobey yaptığı paylaşımda şu 10 yiyeceği tüketmediğini söyledi:
