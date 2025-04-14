Kanal D'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. 'Uzak Şehir' izleyicisi neye uğradığını şaşırdı
Kanal D'nin reyting canavarı dizisinde dev ayrılık. 'Uzak Şehir' izleyicisi neye uğradığını şaşırdı
Hem reytinglerde hem de dijital dünyadaki izlenmeleriyle dillerden düşmeyen Uzak Şehir, Mayıs ayının sonunda sezona ara verecek.
Şimdiden sezon finalinin nasıl olacağı dizinin müptelaları tarafından merak edilirken bir taraftan da kimsenin beklemediği bir ayrılık haberi geldi.
Fenomen dizide önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak. Yapıma doktor Uğur rolüyle katılan Anıl İlter ayrılacak. Kısa süre de olsa İlter'in oyunculuğu takdir toplamış ve seyircinin sürekli görmek istediği bir oyuncu haline gelmişti.
ANA KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK
Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş, dizinin Mayıs sonunda sezon finaline hazırlandığını belirterek, "Ahmet Katıksız’ın yönettiği, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizi mayıs sonunda sezon finali yapması planlanıyor. Sürpriz bebek haberinin gündeme geleceği dizinin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in buluştuğu ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor." dedi.