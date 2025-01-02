Kandil mesajları 2025! Regaib Kandiline özel kısa mesaj gönderin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun!
Kandil mesajları 2025! Regaib Kandiline özel kısa mesaj gönderin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun!
Bugün Regaib Kandili! Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bugüne özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını hazırladık. Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 2025 Regaib Kandili mesajları…
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