Kaosun Anatomisi dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir?
Kaosun Anatomisi dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Diren Polatoğulları dizide Rıza karakterine hayat verecek. Peki, Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Diren Polatoğulları kimdir?
12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Diren Polatoğulları, Türk oyuncudur.
Aslen Tunceli'lidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başlamış ancak çeşitli nedenlerden dolayı ilişiği kesilmiştir.
Oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikâye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.
Diren Polatoğulları hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2009 Kurtlar Vadisi Pusu
2011 Üsküdar'a Giderken
2012 Karadayı
2012 Son
2013 Kaçak Kulaksız
2014 Eski Hikâye
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2015 Komedi Türkiye
2016 Hayat Şarkısı
2017-2018 Şevkat Yerimdar
2018 Bir Umut Yeter
2019 Bir Aile Hikayesi
2020 Kuruluş Osman
2020 Arıza
2021 Kırmızı Oda
2021-2022 Üç Kuruş
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