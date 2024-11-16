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  4. Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir?

Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir?

Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu. Uğur Uzunel dizide Çınar karakterini canlandıracak. Peki, Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir? - Sayfa 1

Uğur Uzunel kimdir?

12 Kasım 1988 yılında İzmir’de doğan Uğur Uzunel, Türk oyuncudur.

12 Kasım 1988 tarihinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale semtinde dünyaya geldi. Oyunculuğa merakı küçük yaşlarında başladı. İlkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. Uzun yıllar Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde sahne aldı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamladı.

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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir? - Sayfa 2

Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yaptı. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte in'taKt isimli bir tiyatro kurdu. Kısa film çalışmalarından sonra Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi 2012 yılında Ferahfeza filmi oldu. İlk televizyon dizisi deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Ağır Roman Yeni Dünya'da 'Kürt Mehmet' karakterini oynayarak yaşadı.

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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir? - Sayfa 3

Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2012      Ağır Roman Yeni Dünya

2014-2015     Şeref Meselesi

2016-2018       Aşk ve Mavi

2019      Halka

2019-2020       Afili Aşk

2020-2022     Masumlar Apartmanı

2022-2023      Sıfırıncı Gün

2023-2024     Bambaşka Biri

2024      Senden Önce

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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2022      Âşıklar Bayramı Salim

2023      Rüyanda Görürsün

2023-     Magarsus

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