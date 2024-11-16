Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir?
Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu. Uğur Uzunel dizide Çınar karakterini canlandıracak. Peki, Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Uğur Uzunel kimdir?
12 Kasım 1988 yılında İzmir’de doğan Uğur Uzunel, Türk oyuncudur.
12 Kasım 1988 tarihinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale semtinde dünyaya geldi. Oyunculuğa merakı küçük yaşlarında başladı. İlkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. Uzun yıllar Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde sahne aldı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamladı.
Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yaptı. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte in'taKt isimli bir tiyatro kurdu. Kısa film çalışmalarından sonra Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi 2012 yılında Ferahfeza filmi oldu. İlk televizyon dizisi deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Ağır Roman Yeni Dünya'da 'Kürt Mehmet' karakterini oynayarak yaşadı.
Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2014-2015 Şeref Meselesi
2016-2018 Aşk ve Mavi
2019 Halka
2019-2020 Afili Aşk
2020-2022 Masumlar Apartmanı
2022-2023 Sıfırıncı Gün
2023-2024 Bambaşka Biri
2024 Senden Önce