Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Uğur Uzunel dahil oldu! Uğur Uzunel kimdir?

Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yaptı. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte in'taKt isimli bir tiyatro kurdu. Kısa film çalışmalarından sonra Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi 2012 yılında Ferahfeza filmi oldu. İlk televizyon dizisi deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Ağır Roman Yeni Dünya'da 'Kürt Mehmet' karakterini oynayarak yaşadı.