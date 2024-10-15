  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir?

Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir?

Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu. Mert Doğan dizide Baran karakterini canlandıracak. Peki, Mert Doğan kimdir? Mert Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir? - Sayfa 1

Mert Doğan kimdir?

13 Ağustos 1993 tarihinde Adana’da doğan Mert Doğan, Türk oyuncudur. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk Bölümü ve Dokuz Eylül GSF Oyunculuk bölümlerinden aldığı eğitimlerle tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Programında yüksek lisansını tamamladı.

1 | 6
Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir? - Sayfa 2

Birçok yapımda rol alan Mert Doğan ayrıca İBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda drama ve uygulamalı tiyatro ve eğitmenliği yapmaktadır. Avlu, Vuslat ve Babil gibi yapımlarda rol almıştır.

2 | 6
Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir? - Sayfa 3

Mert Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2024 Karadut

2024 Kötü Kan

2024 Prens

2023Adım Farah

2023 Şamaran

3 | 6
Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir? - Sayfa 4

2022 Adı Sevgi

2020  Babil

2019 Vuslat

2019  Avlu

2018-2019 Çarpışma

4 | 6