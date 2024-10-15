Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu! Mert Doğan kimdir?
Karadut dizisinin kadrosuna Mert Doğan dahil oldu. Mert Doğan dizide Baran karakterini canlandıracak. Peki, Mert Doğan kimdir? Mert Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mert Doğan kimdir?
13 Ağustos 1993 tarihinde Adana’da doğan Mert Doğan, Türk oyuncudur. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk Bölümü ve Dokuz Eylül GSF Oyunculuk bölümlerinden aldığı eğitimlerle tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Programında yüksek lisansını tamamladı.
Birçok yapımda rol alan Mert Doğan ayrıca İBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda drama ve uygulamalı tiyatro ve eğitmenliği yapmaktadır. Avlu, Vuslat ve Babil gibi yapımlarda rol almıştır.
Mert Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2024 Karadut
2024 Kötü Kan
2024 Prens
2023Adım Farah
2023 Şamaran
2022 Adı Sevgi
2020 Babil
2019 Vuslat
2019 Avlu
2018-2019 Çarpışma