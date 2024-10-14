Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir?

Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1986 yılında TRT 1'de yayımlanan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.

1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de yayınlanan Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide Neriman karakterini canlandırdı.