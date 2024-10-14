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Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir?

Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu. Manken, oyuncu, sunucu ve senarist olan Nergis Kumbasar dizide Yüksel karakterini canlandıracak. Peki, Nergis Kumbasar kimdir? Nergis Kumbasar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir? - Sayfa 1

Nergis Kumbasar kimdir?

25 Mayıs 1963 tarihinde Ankara'da doğan Nergis Kumbasar, Türk manken, oyuncu, sunucu ve senaristtir. Aslen Rize'li bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar (d. 1932), profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.

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Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir? - Sayfa 2

Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1986 yılında TRT 1'de yayımlanan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.

1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de yayınlanan Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide Neriman karakterini canlandırdı.

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Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir? - Sayfa 3

Nergis Kumbasar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Sinema

1989      Sevmek ve Ölmek Zamanı

2002      Muhteris Ruhlar             

2013      Neva

2019      Çat Kapı Aşk      

2022      Masal Zamanı: Melez Prenses

2023      Masal Zamanı: Sihirli Kapı           

2024      Biricik Sevgilim

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Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

1986      Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

2000-2001        Eyvah Kızım Büyüdü

2004      Tam Pansiyon

2005      Çapkın

2006-2007           Acemi Cadı

2009-2011           Papatyam

2015-2017           Kiralık Aşk

2017      Türk Malı

2018      Darısı Başımıza

2020      İyi Günde Kötü Günde

2022      Seversin

2023      Benim Güzel Ailem

2024-     Karadut              

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