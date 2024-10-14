Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu! Nergis Kumbasar kimdir?
Karadut dizisinin kadrosuna Nergis Kumbasar dahil oldu. Manken, oyuncu, sunucu ve senarist olan Nergis Kumbasar dizide Yüksel karakterini canlandıracak. Peki, Nergis Kumbasar kimdir? Nergis Kumbasar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Nergis Kumbasar kimdir?
25 Mayıs 1963 tarihinde Ankara'da doğan Nergis Kumbasar, Türk manken, oyuncu, sunucu ve senaristtir. Aslen Rize'li bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar (d. 1932), profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.
Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1986 yılında TRT 1'de yayımlanan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.
1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de yayınlanan Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide Neriman karakterini canlandırdı.
Nergis Kumbasar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
1989 Sevmek ve Ölmek Zamanı
2002 Muhteris Ruhlar
2013 Neva
2019 Çat Kapı Aşk
2022 Masal Zamanı: Melez Prenses
2023 Masal Zamanı: Sihirli Kapı
2024 Biricik Sevgilim
Televizyon
1986 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
2000-2001 Eyvah Kızım Büyüdü
2004 Tam Pansiyon
2005 Çapkın
2006-2007 Acemi Cadı
2009-2011 Papatyam
2015-2017 Kiralık Aşk
2017 Türk Malı
2018 Darısı Başımıza
2020 İyi Günde Kötü Günde
2022 Seversin
2023 Benim Güzel Ailem
2024- Karadut