Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir?
Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Yiğit Özşener dizide Enis karakterine hayat verecek. Peki, Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yiğit Özşener kimdir?
6 Nisan 1972 tarihinde İzmir’de doğan Yiğit Özşener Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği “Gergedanlaşma” ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter’in yazdığı “Gitgel Dolap”, Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Oyuncu” gibi oyunlarda yer aldı.
2000 yılında Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles” üçlemesinde oynadı. 2001 yılında Studio Oyuncuları'nın “Gergedanlaşma” oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Üsküp ve Kavala göçmeni kökenli bir aileye doğdu.
Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
2001 Üzgünüm Leyla
2001 Karanlıkta Koşanlar
2002 Unutma Beni
2002 Zeybek Ateşi
2003 Estağfurullah Yokuşu
2004 Arapsaçı
2004 24 Saat
2005 Rüzgarlı Bahçe
2006 Rüya Gibi
2007-2009 Dudaktan Kalbe
2007 Kayıp
2009-2011 Ezel
2012 Son
2012 Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi
2013 İntikam
2013 Galip Derviş
2017 Cesur ve Güzel
2018, 2023 Bozkır
2020 Ramo
2021 Kırmızı Oda
2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
2022 Cezailer
2022-2023 Sıfırıncı Gün
2023-2024 Şahane Hayatım
2025 Prens
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