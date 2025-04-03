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  4. Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir?

Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir?

Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Yiğit Özşener dizide Enis karakterine hayat verecek. Peki, Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir? - Sayfa 1

Yiğit Özşener kimdir?

6 Nisan 1972 tarihinde İzmir’de doğan Yiğit Özşener Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği “Gergedanlaşma” ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter’in yazdığı “Gitgel Dolap”, Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Oyuncu” gibi oyunlarda yer aldı.

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Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir? - Sayfa 2

2000 yılında Delphi’de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali’nde, Thedoros Terzopoulos’un yönettiği “Herakles” üçlemesinde oynadı. 2001 yılında Studio Oyuncuları'nın “Gergedanlaşma” oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Üsküp ve Kavala göçmeni kökenli bir aileye doğdu.

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Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir? - Sayfa 3

Yiğit Özşener hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

2001 Üzgünüm Leyla

2001 Karanlıkta Koşanlar

2002 Unutma Beni

2002 Zeybek Ateşi

2003 Estağfurullah Yokuşu

2004 Arapsaçı

2004 24 Saat

2005 Rüzgarlı Bahçe

2006 Rüya Gibi

2007-2009  Dudaktan Kalbe

2007 Kayıp

2009-2011  Ezel

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Karanlık Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu! Yiğit Özşener kimdir? - Sayfa 4

2012 Son

2012 Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 İntikam

2013 Galip Derviş

2017 Cesur ve Güzel

2018, 2023 Bozkır

2020 Ramo

2021 Kırmızı Oda

2021-2022  Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022 Cezailer

2022-2023  Sıfırıncı Gün

2023-2024  Şahane Hayatım

2025 Prens

Yakında      Mira

Yakında      Karanlık Oda

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