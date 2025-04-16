Karanlık Oda dizisinin kadrosuna İlayda Çevik dahil oldu! İlayda Çevik kimdir?
Karanlık Oda dizisinin kadrosuna İlayda Çevik dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan İlayda Çevik’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlayda Çevik kimdir?
22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir’de doğan İlayda Çevik, Türk oyuncudur.
Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Karagül dizisindeki “Maya Şamverdi” rolüyle tanınmıştır. İlk sinema tecrübesini 2013 yılında rol aldığı Kızım İçin filmiyle yaşamıştır. Sonra ise İsimsizler ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır.
2018-2019 yılları arasında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde “Berrak Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinde “Bahar Çetin” karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşamıştır.
Gel Dese Aşk dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde “Balca Koçak” karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, 2021-2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde “Betül Arcan” karakterini canlandırdı. Son olarak, 2022-2023 yılları arasında TV8'de yayımlanan Tuzak dizisinde "Luna" karakterini canlandırdı.