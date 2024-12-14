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  4. Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir?

Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir?

Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ayda Aksel dizide Hicran karakterine hayat verecek. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 1

Ayda Aksel kimdir?

 31 Ekim 1962 yılında İstanbul’da doğan Ayda Aksel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

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Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 2

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

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Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 3

Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

1983 Üç İstanbul

1988 Yaprak Dökümü Leyla

1991 Yıldızlar Gece Büyür

1994 Kurtuluş

1999 Kıvılcım

2002 Çekirdek Aile

2004 Adı Aşk Olsun

2006 Esir Kalpler        

2006-2008 Hatırla Sevgili

2010-2011 Gönülçelen

2011 Yalancı Bahar

2012-2015 Zengin Kız Fakir Oğlan

2016 Kördüğüm

2016-2017 Poyraz Karayel

2017 Tutsak

2018 Gülperi

2019-2021 Hercai

2022 Baba

2023 Gülcemal

2023-2024 Aile

Yakında     Kardelenler

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Kardelenler dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2018 Dudullu Postası

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