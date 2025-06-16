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  4. Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 18-24 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 18-24 Haziran 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DISNEY STITCH %100 PAMUK ÇOCUK ŞORTLU TAKIM

Fiyat: 299 TL

LİSANSLI KUMBARA

Fiyat: 29,95 TL

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Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ROOKIE IŞIKLI PATEN MAVİ/PEMBE

Fiyat: 649 TL

120 PARÇA MİKRO BLOK SET

Fiyat: 249 TL

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Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ANADOLU MUTFAĞI YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 110 TL

ANADOLU MUTFAĞI KURU FASULYE 1 KG

Fiyat: 52,95 TL

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Karne hediyeleri ŞOK’ta! ŞOK’a hangi ürünler geliyor? (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

LIPTON YELLOW LABEL DEMLİK POŞET ÇAY 100'LÜ 320 GRAM

Raf fiyatı: 180 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 129 TL

ACTIVEX SIVI SABUN 1 L

Raf fiyatı: 159 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL

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