‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar
Severek takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına ünlü sunucu veda etti.
Televizyon ekranlarının yakından takip edilen ve çok sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? sunucu değişikliğine gitti.
Tam 5 yıldır yarışmayı sunan ve kendini milyonlara sevdirmeyi başaran Kenan İmirzalıoğlu artık programa veda etti.
Böylece 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sezonuna sunucu koltuğu artık İmirzalıoğlu’na emanet değil.
Geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Kenan Işık'ın sunumuyla popüler olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği oldu.