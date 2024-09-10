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  4. ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar

Severek takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına ünlü sunucu veda etti.

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar - Sayfa 1

Televizyon ekranlarının yakından takip edilen ve çok sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? sunucu değişikliğine gitti.

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‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar - Sayfa 2

Tam 5 yıldır yarışmayı sunan ve kendini milyonlara sevdirmeyi başaran Kenan İmirzalıoğlu artık programa veda etti.

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‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar - Sayfa 3

Böylece 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sezonuna sunucu koltuğu artık İmirzalıoğlu’na emanet değil.

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‘Kim Milyoner Olmak İster?’ defterini kapattı : Ünlü oyuncudan şaşırtan karar - Sayfa 4

Geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Kenan Işık'ın sunumuyla popüler olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği oldu.

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