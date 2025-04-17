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  4. KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

KİM’de indirimler sürüyor. KİM’de bugün dana kuşbaşı et, 5 litre ayçiçek yağı ve daha birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, KİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün KİM’e hangi ürünler geliyor? KİM 17-29 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM 17-29 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...

KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DANA KUŞBAŞI KG

Fiyat: 430 TL

DANA TRANÇ KG

Fiyat: 460 TL

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KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ATEŞOĞLU YARIM YAĞLI NATUREL YOĞURT 2000 GR

Fiyat: 69,99 TL

TORKU YARIM YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 32,99 TL

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KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PİLİÇ BONFİLE KG

Fiyat: 159,99 TL

ÜLKER ÇOKOKREM 400 GR

Fiyat: 69,99 TL

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KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 349,99 TL

İPEK DOMATES SALÇASI 1650 GR

Fiyat: 89,99 TL

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