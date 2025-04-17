KİM'de dana kuşbaşı et ve ayçiçek yağında dev indirim!(KİM 17-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
KİM’de indirimler sürüyor. KİM’de bugün dana kuşbaşı et, 5 litre ayçiçek yağı ve daha birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, KİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün KİM’e hangi ürünler geliyor? KİM 17-29 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM 17-29 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ATEŞOĞLU YARIM YAĞLI NATUREL YOĞURT 2000 GR
Fiyat: 69,99 TL
TORKU YARIM YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 32,99 TL
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