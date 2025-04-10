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KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN)

KİM’de indirimler sürüyor. KİM'de 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar yapacağınız gıda ve deterjan alışverişlerinizde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Peki, KİM'de hangi ürünlerde indirim var? 16 Nisan Çarşamba tarihine kadar KİM'de e hangi ürünler indirimli? KİM Büyük Nisan Şenliği aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM Büyük Nisan Şenliği aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 1

BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 269,99 TL

OMO MATİK 7,5 KG AKTİF FRESH RENKLİLER

Fiyat: 249,99 TL

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KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 2

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 900 GR

Fiyat: 159,99 TL

BİZİM PAKET MARGARİN 4 X 250 GR

Fiyat: 88,99 TL

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KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 3

GILLETE / PERMATİK MARKALI ÜRÜNLERDE VE ODA KOKULARINDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

BİNGO BULAŞIK MAKİNESİ PRO KAPSÜLÜ 36'LI

Fiyat: 149,99 TL

SOLO BAMBU HAVLU 16'LI

Fiyat: 159,99 TL

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KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN) - Sayfa 4

LIPTON DOĞU KARADENİZ DEMLİK POŞET ÇAY 480 GR - 150'Lİ

Fiyat: 139,99 TL

KOMİLİ YUMUŞAK EGE SIZMA 2 LT ZEYTİNYAĞI

Fiyat: 449,99 TL

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