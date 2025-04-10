KİM'de gıda ve deterjanlarda geçerli Büyük Nisan Şenliği başladı! (KİM SON İNDİRİM TARİHİ 16 NİSAN)
KİM’de indirimler sürüyor. KİM'de 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihine kadar yapacağınız gıda ve deterjan alışverişlerinizde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Peki, KİM'de hangi ürünlerde indirim var? 16 Nisan Çarşamba tarihine kadar KİM'de e hangi ürünler indirimli? KİM Büyük Nisan Şenliği aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM Büyük Nisan Şenliği aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 269,99 TL
OMO MATİK 7,5 KG AKTİF FRESH RENKLİLER
Fiyat: 249,99 TL
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GILLETE / PERMATİK MARKALI ÜRÜNLERDE VE ODA KOKULARINDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM
BİNGO BULAŞIK MAKİNESİ PRO KAPSÜLÜ 36'LI
Fiyat: 149,99 TL
SOLO BAMBU HAVLU 16'LI
Fiyat: 159,99 TL
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