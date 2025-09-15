Kira getirisi en yüksek 10 şehir: İlk sırada İstanbul'u bekleyenlere büyük şok!

Gayrimenkul data analizi mecrası Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasası hakkında dikkat çekici sonuçlar açıkladı. Kira getirisi ve geri dönüş süreleri baz alınarak hazırlanan raporda, Ankara %10,5’lik kira verimliliği ile ilk sırada yer aldı. Bu veriler, hem yatırımcılar hem de konut alıcıları için şehirlerin gayrimenkul potansiyelini gözler önüne sererken, kira piyasasının bölgesel dinamiklerini de ortaya koyuyor. İşte kira getirisi en yüksek 10 şehir!