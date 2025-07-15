Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir?
Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ayda Aksel dizide Mediha karakterine hayat verecek. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayda Aksel kimdir?
31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Ayda Aksel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
1983 Üç İstanbul
1988 Yaprak Dökümü Leyla
1991 Yıldızlar Gece Büyür
1994 Kurtuluş
1999 Kıvılcım
2002 Çekirdek Aile
2004 Adı Aşk Olsun
2006 Esir Kalpler
2006-2008 Hatırla Sevgili
2010-2011 Gönülçelen