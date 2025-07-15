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  4. Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir?

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir?

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ayda Aksel dizide Mediha karakterine hayat verecek. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 1

Ayda Aksel kimdir? 

 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Ayda Aksel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 2

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 3

Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Televizyon 

1983 Üç İstanbul 

1988 Yaprak Dökümü Leyla 

1991 Yıldızlar Gece Büyür 

1994 Kurtuluş 

1999 Kıvılcım 

2002 Çekirdek Aile 

2004 Adı Aşk Olsun 

2006 Esir Kalpler         

2006-2008 Hatırla Sevgili 

2010-2011 Gönülçelen 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Ayda Aksel dahil oldu! Ayda Aksel kimdir? - Sayfa 4

2011 Yalancı Bahar 

2012-2015 Zengin Kız Fakir Oğlan 

2016 Kördüğüm 

2016-2017 Poyraz Karayel 

2017 Tutsak 

2018 Gülperi 

2019-2021 Hercai 

2022 Baba 

2023 Gülcemal 

2023-2024 Aile 

2025   Kardelenler 

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