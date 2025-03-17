Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir?
Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu. Oyuncu ve sunucu olan Yalçın Dümer dizide avukat Eylül’ün babası Fuat karakterine hayat verecek. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yalçın Dümer kimdir?
1965 yılında İstanbul’da doğan Yalçın Dümer, oyuncu ve sunucudur.
Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuvar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiş, Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.
Ebru Cündübeyoğlu ile Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarını sundular. Sonrasında Yalçın Dümer, Televole programını sunmuştur.
Yalçın Dümer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1985: Yaz Bitti
1986: Asılacak Kadın
1988: Canım Oğlum
1988: Melodram
1989: Hoşçakal
1990: Aşka Kimse Yok
1990: Hasan Boğuldu
1991: Mem-ü Zin
1991: Benim İçin Ağlama
1992: Fırtına Kuşu
1992: Aysarının Zilleri
1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman
1993: Barışta Savaşanlar
1993: Gecem ve Gündüzüm
1993: Çok Özel İlişkiler
1994: Bize Nasıl Kıydınız
1994: Zirvedekiler
1995: Gece Otostopçusu
1995: Gökkuşağı
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey
1995: Mirasyediler
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Yüzleşme
1996: Zühre
1996: Çılgın Badiler
1997: İlk Aşk
1998: Yaşama Hakkı
1999: Can Dostum
1999: Evimiz Olacak mı?
2000: Aşk Hırsızı
2000: Paşa Baba Konağı
2003: Umutların Ötesi
2004: Şeytan Sofrası
2005: Beşinci Boyut