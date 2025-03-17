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  4. Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir?

Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir?

Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu. Oyuncu ve sunucu olan Yalçın Dümer dizide avukat Eylül’ün babası Fuat karakterine hayat verecek. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir? - Sayfa 1

Yalçın Dümer kimdir?

 1965 yılında İstanbul’da doğan Yalçın Dümer, oyuncu ve sunucudur.

Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuvar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiş, Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.

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Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir? - Sayfa 2

Ebru Cündübeyoğlu ile Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarını sundular. Sonrasında Yalçın Dümer, Televole programını sunmuştur.

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Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir? - Sayfa 3

Yalçın Dümer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1985: Yaz Bitti

1986: Asılacak Kadın

1988: Canım Oğlum

1988: Melodram

1989: Hoşçakal

1990: Aşka Kimse Yok

1990: Hasan Boğuldu

1991: Mem-ü Zin

1991: Benim İçin Ağlama

1992: Fırtına Kuşu

1992: Aysarının Zilleri

1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman

1993: Barışta Savaşanlar

1993: Gecem ve Gündüzüm

1993: Çok Özel İlişkiler

1994: Bize Nasıl Kıydınız

1994: Zirvedekiler

1995: Gece Otostopçusu

1995: Gökkuşağı

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Kızgın Topraklar dizisine Yalçın Dümer dahil oldu! Yalçın Dümer kimdir? - Sayfa 4

1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey

1995: Mirasyediler

1996: Anılardaki Sevgili

1996: Yüzleşme

1996: Zühre

1996: Çılgın Badiler

1997: İlk Aşk

1998: Yaşama Hakkı

1999: Can Dostum

1999: Evimiz Olacak mı?

2000: Aşk Hırsızı

2000: Paşa Baba Konağı

2003: Umutların Ötesi

2004: Şeytan Sofrası

2005: Beşinci Boyut

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