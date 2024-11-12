KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM İZLE: Kızıl Goncalar son bölüm, tek parça izle
Now TV’nin en çok izlenen dizilerinden Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. 25. bölümde merak uyandıran konular, 26. bölümde giderek netleşiyor. İşte Kızıl Goncalar 26. bölüm izleme; Kızıl Goncalar son bölüm izle, tek parça full… 10 Kasım detayı beğenileri kazandı!
Kızıl Goncalar 26. bölüm Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Gerek gündeme dair gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran dizi, her yeni bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.
Kızıl Goncaları televizyondan izlemeyi kaçıran veya bir kez daha izlemek isteyenler için tekrar izlemek mümkün. İşte Kızıl Goncalar 26. bölüm izleme, Kızıl Goncalar son bölümü tek parça izleme…
KIZIL GONCALAR 25. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Cüneyd, heyete girmek üzereyken Naim’in Vahid’le kurduğu plan Levent’i ve onu hazırlıksız yakalar. Cüneyd zor sorularla ve yeni bir tuzakla karşı karşıya, bir başınadır. Başına gelecekler gizlenen Sadi’yi ve Cüneydîleri de ateşe atmak üzeredir. Hande’nin bebeğiyle ilgili tehlikeli bir yalana kalkıştığını öğrenen Meryem ise hem ona engel olmaya çalışacak hem de rüyalarının onu adım adım yaklaştırdığı tekkede geçmişiyle ilgili çok önemli bir gerçeği öğrenecektir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Levent ise Meryem’in karşısına içten bir teklifle çıkar.