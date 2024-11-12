KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM İZLE: Kızıl Goncalar son bölüm, tek parça izle

KIZIL GONCALAR 25. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?



Cüneyd, heyete girmek üzereyken Naim’in Vahid’le kurduğu plan Levent’i ve onu hazırlıksız yakalar. Cüneyd zor sorularla ve yeni bir tuzakla karşı karşıya, bir başınadır. Başına gelecekler gizlenen Sadi’yi ve Cüneydîleri de ateşe atmak üzeredir. Hande’nin bebeğiyle ilgili tehlikeli bir yalana kalkıştığını öğrenen Meryem ise hem ona engel olmaya çalışacak hem de rüyalarının onu adım adım yaklaştırdığı tekkede geçmişiyle ilgili çok önemli bir gerçeği öğrenecektir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Levent ise Meryem’in karşısına içten bir teklifle çıkar.