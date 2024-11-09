Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir?
Televizyonun sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti dizisine Neslihan Yeldan dahil oldu. Neslihan Yeldan dizide Nilay’ın annesi Serap karakterini canlandıracak. Peki, Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan hangi dizi ve filmlerde rol almştır? İşte detaylar…
Neslihan Yeldan kimdir?
25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.
Neslihan Yeldan hangi dizi ve filmlerde rol almştır?
Film
1998 Kaçıklık Diploması
2003 Kaçıklık Diploması
2005 Organize İşler
2006 Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak
2011 Vücut
2014 Karınca Kapanı
2016 Deliormanlı
2024 Arap Kadri ve Tarzan
Televizyon
1993 Yaz Evi
1996 Tatlı Kaçıklar
1997, 2006 Bir Demet Tiyatro
1998 Tele Dadı
1998 Ruhsar
2000 Kırık Zar
2000 Güneş Yanıkları
2002 Vaka-i Zaptiye
2003 Yuvam Yıkılmasın
2003 Şapkadan Babam Çıktı
2004 Sahra
2004 Dişi Kuş
2004 Her Şey Yolunda