Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir?

Neslihan Yeldan kimdir?

25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.