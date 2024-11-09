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  4. Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir?

Televizyonun sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti dizisine Neslihan Yeldan dahil oldu. Neslihan Yeldan dizide Nilay’ın annesi Serap karakterini canlandıracak. Peki, Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan hangi dizi ve filmlerde rol almştır? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir? - Sayfa 1

Neslihan Yeldan kimdir?

 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir? - Sayfa 2

Neslihan Yeldan hangi dizi ve filmlerde rol almştır?

Film

1998      Kaçıklık Diploması           

2003      Kaçıklık Diploması           

2005      Organize İşler

2006      Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak

2011      Vücut

2014      Karınca Kapanı

2016      Deliormanlı

2024      Arap Kadri ve Tarzan

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir? - Sayfa 3

Televizyon

1993      Yaz Evi

1996      Tatlı Kaçıklar

1997, 2006          Bir Demet Tiyatro

1998      Tele Dadı            

1998      Ruhsar

2000      Kırık Zar              

2000      Güneş Yanıkları               

2002      Vaka-i Zaptiye

2003      Yuvam Yıkılmasın

2003      Şapkadan Babam Çıktı  

2004      Sahra

2004      Dişi Kuş               

2004      Her Şey Yolunda

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Neslihan Yeldan dahil oldu! Neslihan Yeldan kimdir? - Sayfa 4

2006      Sahte Prenses

2008      Peri Masalı

2010-2011           Dürüye'nin Güğümleri

2010      Kavak Yelleri

2011-2012           Bir Kadın Tanıdım

2012-2013           Kuzey Güney

2013      Saklı Kalan

2014      Burada Laf Çok

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