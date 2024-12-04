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Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir?

Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Aslıhan Gürbüz dizide Handan karakterine hayat verecek. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir? - Sayfa 1

Aslıhan Gürbüz kimdir?

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğan Aslıhan Gürbüz, Türk oyuncudur. Ayhan Gürbüz adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. 

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Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir? - Sayfa 2

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe Abbasova'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden Ceylan Ongun'u canlandırdı.

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Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir? - Sayfa 3

Aslıhan Gürbüz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2008      Büyük Buluşma

2008      Gonca Karanfil

2009      Bir Bulut Olsam

2010-2012    Yahşi Cazibe

2011, 2017    Beyaz Show

2013      İşler Güçler

2014      Zeytin Tepesi

2015-2016    Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2017      Bodrum Masalı

2017-2018      Ufak Tefek Cinayetler

2020-2021     Kırmızı Oda

2021-2022     Masumlar Apartmanı

Yakında       Kral Kaybederse

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Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir? - Sayfa 4

İnternet

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