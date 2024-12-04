Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu! Aslıhan Gürbüz kimdir?
Kral Kaybederse dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Aslıhan Gürbüz dizide Handan karakterine hayat verecek. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Aslıhan Gürbüz kimdir?
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğan Aslıhan Gürbüz, Türk oyuncudur. Ayhan Gürbüz adında bir kardeşi vardır.
5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.
Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe Abbasova'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden Ceylan Ongun'u canlandırdı.
Aslıhan Gürbüz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2008 Büyük Buluşma
2008 Gonca Karanfil
2009 Bir Bulut Olsam
2010-2012 Yahşi Cazibe
2011, 2017 Beyaz Show
2013 İşler Güçler
2014 Zeytin Tepesi
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2017 Bodrum Masalı
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler
2020-2021 Kırmızı Oda
2021-2022 Masumlar Apartmanı
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