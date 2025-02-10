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  4. Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir?

Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir?

Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan İsmail Demirci dizide Fikret karakterine hayat verecek. Peki, İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir? - Sayfa 1

İsmail Demirci  kimdir?

13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da doğan İsmail Demirci, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur.

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 

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Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir? - Sayfa 2

Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 2019-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.

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Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir? - Sayfa 3

İsmail Demirci  hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2006: İki Aile

2010: Türkan 

2010: Sessiz Gece

2011: Anneler ile Kızları

2012: Mor Menekşeler

2012-2013: Kurtlar Vadisi Pusu

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Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir? - Sayfa 4

2013: Ben Onu Çok Sevdim

2014: Reaksiyon

2014: Tut Sözünü

2015: Fabrika Kızı

2015: Serçe Sarayı

2016: Babaların Babası

2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018: Babamın Günahları

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

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