Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor! İsmail Demirci kimdir?
Kral Kaybederse dizisine İsmail Demirci konuk oluyor. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan İsmail Demirci dizide Fikret karakterine hayat verecek. Peki, İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İsmail Demirci kimdir?
13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da doğan İsmail Demirci, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur.
2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 2019-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.
İsmail Demirci hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2006: İki Aile
2010: Türkan
2010: Sessiz Gece
2011: Anneler ile Kızları
2012: Mor Menekşeler
2012-2013: Kurtlar Vadisi Pusu