Kral Kaybederse dizisine Müjde Uzman dahil oldu! Müjde Uzman kimdir?

Oyunculuk kariyerine, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.