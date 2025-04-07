Kral Kaybederse dizisine Müjde Uzman dahil oldu! Müjde Uzman kimdir?
Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna Müjde Uzman dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Müjde Uzman dizide Cansu karakterine hayat verecek. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Müjde Uzman kimdir?
26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğan Müjde Uzman Türk oyuncudur.
2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.
Oyunculuk kariyerine, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Savaşçı dizisinde "Üsteğmen Funda Turaç" karakterini canlandırdı.
Son olarak ise, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizide "Alev Arslan" karakterini canlandırdı.