Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Barış Baktaş dahil oldu! Barış Baktaş kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Barış Baktaş dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Barış Baktaş, dizide Selahaddin Eyyubi’nin kardeşini canlandıracak. Peki, Barış Baktaş kimdir? Barış Baktaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Barış Baktaş kimdir?
12 Şubat 1997 yılında Batman’da doğan Barış Baktaş, müzisyen, şarkıcı - tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunudur.
Üniversite'nin ilk yıllarında özel kurum ve şahıslardan uzun bir süre oyunculuk eğitimleri almış, ayrıca at binmek, kılıç kullanmak ve aksiyon kamera önü dövüş teknikleri eğitimleri de alıp oyunculuğuna birçok donanım eklemiştir. "Sınır", "Ağaçlar Ayakta Ölür" gibi tiyatro oyunlarında başrol oynamıştır.
Barış Baktaş, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2020 yılından itibaren Ceberruh, Ölüm Çığlığı, Kan Çiçekleri gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.