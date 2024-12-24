Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Barış Baktaş dahil oldu! Barış Baktaş kimdir?

Üniversite'nin ilk yıllarında özel kurum ve şahıslardan uzun bir süre oyunculuk eğitimleri almış, ayrıca at binmek, kılıç kullanmak ve aksiyon kamera önü dövüş teknikleri eğitimleri de alıp oyunculuğuna birçok donanım eklemiştir. "Sınır", "Ağaçlar Ayakta Ölür" gibi tiyatro oyunlarında başrol oynamıştır.