Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Hakan Yufkacıgil dahil oldu! Hakan Yufkacıgil kimdir?

Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Hakan Yufkacıgil, adından söz ettiren birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı. 2010 yılında Yavuz Turgul’un yazıp yönetmiş olduğu Av Mevsimi filminde Şener Şen ile beraber rol alan oyuncu, yine 2010 yılında Atilla Şendil tarafından yönetilen ve 2. Dünya Savaşı’nın sebebiyet verdiği trajedileri konu alan Birdy oyununda adından epeyce söz ettirecek bir performans sergiledi.