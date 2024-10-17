Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Hakan Yufkacıgil dahil oldu! Hakan Yufkacıgil kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Hakan Yufkacıgil dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Yufkacıgil, dizide Surlu William karakterini canlandıracak. Peki, Hakan Yufkacıgil kimdir? Hakan Yufkacıgil hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hakan Yufkacıgil kimdir?
26 Temmuz 1980 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Hakan Yufkacıgil, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde kursiyer olarak başladı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Yufkacıgil, kamera karşısına ilk kez, 2004-2005 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisinde hayat verdiği Sadık karakteriyle geçti.
Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Hakan Yufkacıgil, adından söz ettiren birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı. 2010 yılında Yavuz Turgul’un yazıp yönetmiş olduğu Av Mevsimi filminde Şener Şen ile beraber rol alan oyuncu, yine 2010 yılında Atilla Şendil tarafından yönetilen ve 2. Dünya Savaşı’nın sebebiyet verdiği trajedileri konu alan Birdy oyununda adından epeyce söz ettirecek bir performans sergiledi.
2014 yılında yönetmenliğini Erden Kıral’ın üstlendiği, başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın rol aldığı Gece filminde Nahit karakterini canlandırdı. 2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Filinta dizisindeki Sansar Cemil rolüyle ise televizyon izleyicisi tarafından daha fazla tanınır hâle geldi.
Hakan Yufkacıgil; Nihat Seven’in yönettiği, Türkiye’de 2014 yılında vizyona giren ve ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ dalında 87. Akademi Ödülleri'ne aday adayı olmasıyla gündeme oturan Uzun Yol filminde canlandırdığı Fariz karakteriyle elde ettiği başarı sayesinde, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘’En İyi Erkek Oyuncu’' ödülüne layık görüldü ve ödülünü Türk sinemasının divası olarak kabul edilen Türkan Şoray'ın elinden aldı.