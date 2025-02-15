Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu. Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
4 Kasım 1980 yılında Düzce’de doğan Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan'ın 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır. Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.
Kanbolat Görkem Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2009 Hayatın Tuzu
2009 Teslimiyet
2011 Yurt
2013 Daire
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman
Televizyon
2004 Çemberimde Gül Oya
2006-2007 Hatırla Sevgili
2007 Ayrılık
2007-2008 Asi
2010 Ezel
2010-2012 Yer Gök Aşk
2013-2014 Tatar Ramazan
2015-2016 Poyraz Karayel
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2018 Servet
2018 Bir Deli Rüzgar
2020-2021 Kuruluş Osman
2021-2022 Destan
2022-2023 Alparslan: Büyük Selçuklu
2024 Yabani