Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki

Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan'ın 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır. Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.