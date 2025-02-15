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  4. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu. Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki - Sayfa 1

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

4 Kasım 1980 yılında Düzce’de doğan Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki - Sayfa 2

Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan'ın 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır. Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki - Sayfa 3

Kanbolat Görkem Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2009  Hayatın Tuzu

2009  Teslimiyet

2011     Yurt   

2013    Daire

2019    Enes Batur Gerçek Kahraman

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Kanbolat Görkem Arslan dahil oldu! Kanbolat Görkem Arslan ki - Sayfa 4

Televizyon

2004  Çemberimde Gül Oya

2006-2007   Hatırla Sevgili

2007  Ayrılık           

2007-2008   Asi

2010   Ezel

2010-2012     Yer Gök Aşk

2013-2014      Tatar Ramazan

2015-2016      Poyraz Karayel

2016-2017      Hayat Bazen Tatlıdır

2018   Servet           

2018   Bir Deli Rüzgar

2020-2021    Kuruluş Osman

2021-2022     Destan

2022-2023    Alparslan: Büyük Selçuklu

2024  Yabani

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