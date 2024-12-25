Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı’nın kim olduğu hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?
18 Ekim 1971 yılında Arjantin’de doğan Teoman Kumbaracıbaşı, Türk oyuncudur.
Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.
2003 yılında "Yazı Tura" filmi, ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan "Teoman"ı canlandırdı.
2005 yılında Aşk Yolu isimli TV filminde rol aldı.
Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.
2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.
2010 yılında Ata Demirer'in başrolünde olduğu Eyyvah Eyvah, Eyyvah Eyvah 2 ve Eyyvah Eyvah 3 filmlerinde rol aldı.
"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dâhil oldu.
Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.
Kendi yaptığı süt reçelini pazarlarda sattığı, Türkiye ve 14 yaşından beri gitmediği Arjantin'de internete yansımıştır.
Teoman Kumbaracıbaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Girdap
Yazı Tura (2004)
Aşk Yolu (2005)
Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
Aşka Sürgün (2005)
Gözyaşı Çetesi (2006)
Binbir Gece (2006-2007)
Made in Europa (2007)
Kara Duvak (2007)
Ayışığı (2008)
Kahve Bahane (2009)
Gecenin Kanatları (2009)
Kılıç Günü (2010)
Eyyvah Eyvah 2 (2011)