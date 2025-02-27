Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Ayça İnci dahil oldu! Ayça İnci kimdir?

Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü. MSM'de dört yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı. Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı.