Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Ayça İnci dahil oldu! Ayça İnci kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Ayça İnci dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayça İnci dizide Esenbike karakterini canlandıracak. Peki, Ayça İnci kimdir? Ayça İnci hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayça İnci kimdir?
30 Nisan 1978 yılında İstanbul’da doğan Ayça İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı.
Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü. MSM'de dört yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı. Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı.