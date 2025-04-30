Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Cengiz Coşkun dahil oldu! Cengiz Coşkun kimdir?

Spor Akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan "Dünyanın En Yakışıklı Erkeği" yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. Cengiz Coşkun, televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.