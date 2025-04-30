Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Cengiz Coşkun dahil oldu! Cengiz Coşkun kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Cengiz Coşkun dahil oldu. Türk model ve oyuncu olan Cengiz Coşkun dizide Turgut Alp karakterini canlandıracak. Peki, Cengiz Coşkun kimdir? Cengiz Coşkun hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cengiz Coşkun kimdir?
29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Cengiz Coşkun, aslen Bulgaristan göçmeni bir aileden olan Türk model ve oyuncudur.
Spor Akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan "Dünyanın En Yakışıklı Erkeği" yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. Cengiz Coşkun, televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.
Kariyerinde yer aldığı en büyük projelerden biri, 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir. O filmde Bizans komutanı Giovanni Giustiniani'yi canlandırarak iyice dikkat çekmiştir. Ardından 2012 yapımı Dağ filminde oynayan oyuncu, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başladı, ancak yarışmanın 94. gününde elendi.