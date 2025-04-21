Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Mustafa Kırantepe dizide Yiğit Bey karakterini canlandıracak. Peki, Mustafa Kırantepe kimdir? Mustafa Kırantepe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mustafa Kırantepe kimdir?
29 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de doğan Mustafa Kırantepe, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı.
2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. 2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Mustafa Kırantepe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema filmleri
Chaplin Dörtlüsü - Yakında
Aşkın Dünkü Çocukları - 2025
Son Akşam Yemeği - 2023
Do Not Disturb - 2023
Sen Ben Lenin - 2021
Nasipse Adayız - 2020
Ölümlü Dünya - 2018
Kelebekler - 2018