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  4. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Mustafa Kırantepe dizide Yiğit Bey karakterini canlandıracak. Peki, Mustafa Kırantepe kimdir? Mustafa Kırantepe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir? - Sayfa 1

Mustafa Kırantepe kimdir?

29 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de doğan Mustafa Kırantepe, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir? - Sayfa 2

2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. 2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir? - Sayfa 3

Mustafa Kırantepe hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema filmleri

Chaplin Dörtlüsü - Yakında

Aşkın Dünkü Çocukları - 2025

Son Akşam Yemeği - 2023

Do Not Disturb - 2023

Sen Ben Lenin - 2021

Nasipse Adayız - 2020

Ölümlü Dünya - 2018

Kelebekler - 2018

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir? - Sayfa 4

Babamın Kanatları - 2016

Kırık Kalpler Bankası - 2016

Yok Artık 2 - 2016

Yok Artık! - 2015

Abluka - 2015

İtirazım Var 2014

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - 2014

Ümmü Sıbyan: Zifir - 2014

Bornova Bornova - 2009

Made in Europa - 2007

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