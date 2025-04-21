Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Mustafa Kırantepe dahil oldu! Mustafa Kırantepe kimdir?

2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. 2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.