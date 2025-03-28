Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir?

2014 yılında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını ve senaristliğini yaptı, 2016 yılında atv'de yayımlanan Kehribar dizisinin hikâyesini ve senaryosunu Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Aynı yıl Dolunay Soysert ile olan evliliğinden boşandı.

Son tiyatro çalışmasını 2020 yılında Duru Tiyatro bünyesindeki ve Emre Kınay yönetimindeki "Yüzleşme" adlı oyunla yapmıştır.