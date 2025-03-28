Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu. Türk oyuncu ve senarist olan Sinan Tuzcu dizide Moğol Elçisi Kuçar karakterini canlandıracak. Peki, Sinan Tuzcu kimdir? Sinan Tuzcu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sinan Tuzcu kimdir?
10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğan Sinan Tuzcu Türk oyuncu ve senaristtir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı.
2005 yılında televizyonda Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle tanındı. 2006 yılında, ilk sahnelenişinden 60 yıl sonra yeniden sahnelenen "Ayşe" adlı operette başrolü oynadı. Bu oyunda başrolü paylaştığı Dolunay Soysert ile 9 Temmuz 2006'da evlendi. 2008-2009 sezonunda BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen "Sürmanşet" adlı oyunu yazmıştır.
2014 yılında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını ve senaristliğini yaptı, 2016 yılında atv'de yayımlanan Kehribar dizisinin hikâyesini ve senaryosunu Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Aynı yıl Dolunay Soysert ile olan evliliğinden boşandı.
Son tiyatro çalışmasını 2020 yılında Duru Tiyatro bünyesindeki ve Emre Kınay yönetimindeki "Yüzleşme" adlı oyunla yapmıştır.
Sinan Tuzcu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2005-2007 Ihlamurlar Altında
2008 Çemberin Dışında
2008 Elveda Rumeli
2008-2009 Yol Arkadaşım
2009 Adanalı
2009 Altın Kızlar
2009 Nefes
2010-2011 Aşk ve Ceza
2011-2012 Mor Menekşeler
2012 Babalar ve Evlatlar
2013 Görüş Günü Kadınları
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller
2014 Tanıklar
2014 Emanet
2014 Urfalıyam Ezelden
2015 Kaderimin Yazıldığı Gün