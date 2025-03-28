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  4. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu. Türk oyuncu ve senarist olan Sinan Tuzcu dizide Moğol Elçisi Kuçar karakterini canlandıracak. Peki, Sinan Tuzcu kimdir? Sinan Tuzcu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir? - Sayfa 1

Sinan Tuzcu kimdir?

10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğan Sinan Tuzcu Türk oyuncu ve senaristtir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir? - Sayfa 2

2005 yılında televizyonda Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle tanındı. 2006 yılında, ilk sahnelenişinden 60 yıl sonra yeniden sahnelenen "Ayşe" adlı operette başrolü oynadı. Bu oyunda başrolü paylaştığı Dolunay Soysert ile 9 Temmuz 2006'da evlendi. 2008-2009 sezonunda BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen "Sürmanşet" adlı oyunu yazmıştır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir? - Sayfa 3

2014 yılında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını ve senaristliğini yaptı, 2016 yılında atv'de yayımlanan Kehribar dizisinin hikâyesini ve senaryosunu Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Aynı yıl Dolunay Soysert ile olan evliliğinden boşandı.

Son tiyatro çalışmasını 2020 yılında Duru Tiyatro bünyesindeki ve Emre Kınay yönetimindeki "Yüzleşme" adlı oyunla yapmıştır.

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Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Sinan Tuzcu dahil oldu! Sinan Tuzcu kimdir? - Sayfa 4

Sinan Tuzcu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2005-2007   Ihlamurlar Altında

2008  Çemberin Dışında        

2008  Elveda Rumeli

2008-2009   Yol Arkadaşım

2009  Adanalı

2009  Altın Kızlar         

2009  Nefes

2010-2011   Aşk ve Ceza

2011-2012   Mor Menekşeler

2012  Babalar ve Evlatlar

2013  Görüş Günü Kadınları 

2013-2014   Aşk Ekmek Hayaller

2014  Tanıklar              

2014  Emanet

2014  Urfalıyam Ezelden

2015  Kaderimin Yazıldığı Gün

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