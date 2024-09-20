Leyla dizisinin kadrosuna Esat Murat Serezli dahil oldu! Esat Murat Serezli kimdir?
Leyla dizisinin kadrosuna Esat Murat Serezli dahil oldu. Esat Murat Serezli dizide Ceren karakterinin babası olan Melih karakterini canlandıracak. Peki, Murat Serezli kimdir? Esat Murat Serezli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Murat Serezli kimdir?
3 Ekim 1969 yılında İstanbul’da doğan Esat Murat Serezli Türk oyuncu.
Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.
Oyuncu Murat Serezli zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı. Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3D animasyon ve yönetmenlikten biraz uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu,
İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından 2013 yılında atv'de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sundu. Her gün yayınlanan program, reyting sıralamasında 50 bölüm boyunca ilk sıralarda yer aldı. 2016 yılında başrolünde oynadığı aksiyon-drama filmi Dağ II'de canlandırdığı "Veysel Yarbay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Serezli, 2017-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde "Kopuz Albay"a hayat verdi. Son olarak 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 112 Acil Çağrı programını sunmuş olup şimdilerde ise 2023'te vizyona girmesi beklenen Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk için hazırlanmaktadır.
1997 yılında sunucu Handan Güçyılmaz ile evlendi. Çift 9 sene sonra boşandı. Güçyılmaz daha sonra 2009 yerel seçimleri'nde Şile'den belediyesine Anap'tan aday oldu. Serezli 2009 yılında mimar Olcay Serezli ile evlendi. Çiftin 2011 yılında ikiz bebekleri oldu.
Esat Murat Serezli hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
Yeter
Böyle Bitmesin
Sevdaluk
M.U.C.K. (2012)
Yalan Dünya (2013)
Sihirli Annem (2011-2012)
Arka Sokaklar (2006)
Türk Malı (2010)
Çılgın Kanal (2009)
Teyzanne
Derman (2008)
Tatlı Bela Fadime
Hayat Bilgisi
İşler Güçler
Savaşçı (2017-2021)
Kuruluş Osman (2022)