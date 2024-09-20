Leyla dizisinin kadrosuna Esat Murat Serezli dahil oldu! Esat Murat Serezli kimdir?

Oyuncu Murat Serezli zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı. Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3D animasyon ve yönetmenlikten biraz uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu,