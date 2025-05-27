Leyla dizisinin kadrosuna Tuğrul Tülek dahil oldu! Tuğrul Tülek kimdir?
Leyla dizisinin kadrosuna Tuğrul Tülek dahil oldu. Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Tuğrul Tülek dizide Suat karakterini canlandıracak. Peki, Tuğrul Tülek kimdir? Tuğrul Tülek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tuğrul Tülek kimdir?
23 Eylül 1976 tarihinde Bursa’da doğan Tuğrul Tülek, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun oldu. Bu süre içinde değişim öğrencisi olarak Varşova, Polonya'da Akademia Teatralna im Aleksandra Zalwerowicza oyunculuk okulunda da eğitim aldı.
2007-2008 yılında Tiyatro DOT'un Kürklü Merkür oyununda "Naz" karakterini canlandırdı. Bu rol ona 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" adaylığı getirdi. Aynı yıl tüm Kürklü Merkür oyuncularıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri'nde "Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü"nü paylaştı. 2015 yılında İki Kişilik Yaz oyunundaki rolüyle 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alırken, aynı yıl Tiyatro Eleştirmenliği Birliği (TEB) tarafından da Yılın Erkek Oyuncusu seçildi.