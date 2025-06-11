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  4. Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu. Türk sinema, dizi oyuncusu olan Onur Durmaz dizide Leyla’nın ekip arkadaşı Mürsel karakterini canlandıracak. Peki, Onur Durmaz kimdir? Onur Durmaz hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir? - Sayfa 1

Onur Durmaz kimdir?

13 Haziran 1991 tarihinde Kocaeli’de doğan Onur Durmaz Türk sinema, dizi oyuncusudur.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir? - Sayfa 2

Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuvarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını, Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir? - Sayfa 3

Onur Durmaz hangi projelerde rol almıştır?

Televizyon

2021, 2023  Yargı

2021  Menajerimi Ara

2022  Kara Tahta

2022-2023   Tuzak

2024- Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2021  Kulüp

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