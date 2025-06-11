Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir?

Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuvarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını, Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı.