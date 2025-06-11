Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu! Onur Durmaz kimdir?
Leyla Hali dizisinin kadrosuna Onur Durmaz dahil oldu. Türk sinema, dizi oyuncusu olan Onur Durmaz dizide Leyla’nın ekip arkadaşı Mürsel karakterini canlandıracak. Peki, Onur Durmaz kimdir? Onur Durmaz hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Onur Durmaz kimdir?
13 Haziran 1991 tarihinde Kocaeli’de doğan Onur Durmaz Türk sinema, dizi oyuncusudur.
Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuvarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını, Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı.
Onur Durmaz hangi projelerde rol almıştır?
Televizyon
2021, 2023 Yargı
2021 Menajerimi Ara
2022 Kara Tahta
2022-2023 Tuzak
2024- Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar