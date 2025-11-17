Liste değişti, zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin en yüksek IQ puanına sahip illeri
1 milyon kişinin katılım gösterdiği dev zekâ testinin neticeleri kamuoyuna açıklandı. Türkiye’nin 81 iline ait zekâ ortalamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye genelinde 1 milyon katılımcıyla yapılan geniş kapsamlı zekâ testi, 81 ilin ortalama skorlarını ortaya koyarak sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Zirve değişmedi ancak liste tepe taklak oldu. İşte Türkiye'nin en yüksek IQ puanına sahip illeri:
1 | 83