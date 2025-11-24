Maaşları diğer meslektaşlarını solladı; İşte Türkiye'de en yüksek maaşa sahip 6 mühendislik
Analitik düşünme ve hesaplama konusunda olmazsa olmak meslek alanlarından mühendislik, dünya düzeninin farklılaşmasıyla kabuk değiştiriyor. Bu da yeni mühendislik bölümlerinin açılmasına ve gelir tablosunda büyük değişimler yaşanmasına neden oluyor. Son yıllarda piyasalarda yapılan araştırmalara göre en çok kazanan mühendislik bölümleri açıklandı.
Analitik düşünme ve hesaplamanın merkezde olduğu mühendislik dünyası, küresel düzenin hızla değişmesiyle birlikte adeta yeniden şekilleniyor. Bu dönüşüm, hem yeni mühendislik alanlarının doğmasına hem de gelir sıralamasında ciddi değişimlere yol açıyor. Son yıllarda yapılan piyasa araştırmaları da en yüksek kazanç sağlayan mühendislik bölümlerini ortaya koydu.
1 | 8