Maaşları diğer meslektaşlarını solladı; İşte Türkiye'de en yüksek maaşa sahip 6 mühendislik

Analitik düşünme ve hesaplamanın merkezde olduğu mühendislik dünyası, küresel düzenin hızla değişmesiyle birlikte adeta yeniden şekilleniyor. Bu dönüşüm, hem yeni mühendislik alanlarının doğmasına hem de gelir sıralamasında ciddi değişimlere yol açıyor. Son yıllarda yapılan piyasa araştırmaları da en yüksek kazanç sağlayan mühendislik bölümlerini ortaya koydu.