Maçari dizisine Halit Özgür Sarı dahil oldu! Halit Özgür Sarı kimdir?
Maçari dizisinin kadrosuna Halit Özgür Sarı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Halit Özgür Sarı dizide Azil karakterine hayat verecek. Peki, Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Halit Özgür Sarı kimdir?
4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı, Türk oyuncudur.
Aslen Gazianteplidir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak, 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. 2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti.
2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2021 yılında yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakteriyle birlikte tanınırlığı arttı.