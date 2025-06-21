Maçari dizisine Onur Özaydın dahil oldu! Onur Özaydın kimdir?
Maçari dizisinin kadrosuna Onur Özaydın dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Onur Özaydın dizide Haki karakterine hayat verecek. Peki, Onur Özaydın kimdir? Onur Özaydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Onur Özaydın kimdir?
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Özaydın tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamladı.
Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Onur Özaydın, 2009yılından itibaren Cihangir'de Bi Ev, Babam Sınıfta Kaldı, Kertenkele, Emanet, Kalbim Ege'de Kaldı, Savaşçı gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Onur Özaydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Prens (2022)
Yargı (2021)
Savaşçı (2017-2019)
Aşk Masalı (2018)