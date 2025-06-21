Maçari dizisine Onur Özaydın dahil oldu! Onur Özaydın kimdir?

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Onur Özaydın, 2009yılından itibaren Cihangir'de Bi Ev, Babam Sınıfta Kaldı, Kertenkele, Emanet, Kalbim Ege'de Kaldı, Savaşçı gibi birçok film ve dizide rol aldı.