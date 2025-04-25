Maestro dizisine Esra Bilgiç dahil oldu! Esra Bilgiç kimdir?

Esra Bilgiç kimdir?

14 Ekim 1992 yılında Ankara’da Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve modeldir.

2014-2019 yılları arasında ekrana gelen ve 5 sezon yayımlanan, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı. Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.