Maestro dizisine Esra Bilgiç dahil oldu! Esra Bilgiç kimdir?
Maestro dizisinin kadrosuna Esra Bilgiç dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu ve model olan Esra Bilgiç dizide Pervin Reşat karakterine hayat verecek. Peki, Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Esra Bilgiç kimdir?
14 Ekim 1992 yılında Ankara’da Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve modeldir.
2014-2019 yılları arasında ekrana gelen ve 5 sezon yayımlanan, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı. Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.
Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, ekranlara dönerek 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandırdı.
Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi. 17 Haziran 2019 tarihinde çift tek celsede boşandı. Bilgiç, Bilkent Üniversitesinde öğrenim görmüştür. Şimdilerde ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Bir erkek kardeşi vardır.