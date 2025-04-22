Maestro dizisine Kaan Yıldırım dahil oldu! Kaan Yıldırım kimdir?
Maestro dizisinin kadrosuna Kaan Yıldırım dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Kaan Yıldırım’ın hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kaan Yıldırım kimdir?
24 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğan Kaan Yıldırım, Türk dizi ve film oyuncusudur.
İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.
14 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift, 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı. Yıldırım, Hadise ile 2019-2021 yılları arasında yaşadığı ilişkiyle de magazin basınının ilgisini çekti.
Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşamaya başladığı Pınar Deniz ile 17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da evlendi.