Maestro dizisine Kaan Yıldırım dahil oldu! Kaan Yıldırım kimdir?

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.