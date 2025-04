Maestro dizisine Onur Seyit Yaran dahil oldu! Onur Seyit Yaran kimdir?

Onur Seyit Yaran kimdir?

13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Seyit Yaran, Türk oyuncu ve eski modeldir.

Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.