Maestro dizisine Onur Seyit Yaran dahil oldu! Onur Seyit Yaran kimdir?
Maestro dizisine Onur Seyit Yaran dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu ve eski model olan Onur Seyit Yaran’ın hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Onur Seyit Yaran kimdir?
13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Onur Seyit Yaran, Türk oyuncu ve eski modeldir.
Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Oyunculuğa Kalk Gidelim dizisiyle başladı. 16 Aralık 2021 tarihinde GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Yükselen TV Yıldızı Ödülü'nü kazandı.
4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorisinde ödül kazandı. İspanya'da Altın Üzüm Bağı Ödül Töreni'nde ödül kazanarak ülkemizi temsil etti.