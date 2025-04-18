Maestro dizisine Uğur Yücel dahil oldu! Uğur Yücel kimdir?
Maestro dizisinin kadrosuna Uğur Yücel dahil oldu. Türk oyuncu, senarist ve film yönetmeni olan Uğur Yücel’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Uğur Yücel kimdir?
26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da doğan Uğur Yücel Türk oyuncu, senarist ve film yönetmenidir.
İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük beğeni topladı. 90'lı yılların başında siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle adından çokça söz ettirdi. Ayrıca Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.
Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı, Alacakaranlık'ın yazımına katkıda bulundu.
Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.
2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.