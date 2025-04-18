Maestro dizisine Uğur Yücel dahil oldu! Uğur Yücel kimdir?

2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.