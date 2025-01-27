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  4. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu. Gürgen Öz’ün kim olduğu ve hangi film ve dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Gürgen Öz kimdir? Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 1

Gürgen Öz kimdir?

10 Mayıs 1978'de Zonguldak'ta doğan Gürgen Öz, Türk oyuncudur. Ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 2

Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.

Okul sonrası, bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 3

Çeşitli rollerin ardından TV ve Sinema kariyerine başladı. 2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 4

Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema filmleri

2006  Hokkabaz

2006  Çinliler Geliyor

2008  Plajda

2010   Romantik Komedi

2011     Görünmeyen

2013    Romantik Komedi 2

2014   Zaman Makinesi 1973

2016    Müthiş Bir Film

2019    Hareket Sekiz

2020  Hayalet: 3 Yaşam

2021    Her Şey Dahil

2022   Afacanlar: İş Başa Düştü

2022   Sadece Bir Gece

2022   Zoraki Misafir

2022   Aşk Çağırırsan Gelir

2023   Boğa Boğa

2024  Emanet

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