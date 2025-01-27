Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir?

Çeşitli rollerin ardından TV ve Sinema kariyerine başladı. 2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.