Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Gürgen Öz dahil oldu. Gürgen Öz’ün kim olduğu ve hangi film ve dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Gürgen Öz kimdir? Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gürgen Öz kimdir?
10 Mayıs 1978'de Zonguldak'ta doğan Gürgen Öz, Türk oyuncudur. Ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.
Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.
Okul sonrası, bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.
Çeşitli rollerin ardından TV ve Sinema kariyerine başladı. 2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.
2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.
Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema filmleri
2006 Hokkabaz
2006 Çinliler Geliyor
2008 Plajda
2010 Romantik Komedi
2011 Görünmeyen
2013 Romantik Komedi 2
2014 Zaman Makinesi 1973
2016 Müthiş Bir Film
2019 Hareket Sekiz
2020 Hayalet: 3 Yaşam
2021 Her Şey Dahil
2022 Afacanlar: İş Başa Düştü
2022 Sadece Bir Gece
2022 Zoraki Misafir
2022 Aşk Çağırırsan Gelir
2023 Boğa Boğa
2024 Emanet